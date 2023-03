Allarme siccità, Onu: “2 miliardi di persone non hanno acqua potabile” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Allarme siccità – Un rapporto pubblicato dall’Onu afferma che il 26% della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile e il 46% non ha accesso ai servizi igienici di base. Il World Water Development Report 2023 delle Nazioni Unite, pubblicato martedì, ha dipinto un quadro netto dell’enorme divario che deve essere colmato per raggiungere gli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)– Un rapporto pubblicato dall’Onu afferma che il 26% della popolazione mondiale non ha accesso all’e il 46% non ha accesso ai servizi igienici di base. Il World Water Development Report 2023 delle Nazioni Unite, pubblicato martedì, ha dipinto un quadro netto dell’enorme divario che deve essere colmato per raggiungere gli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Allarme ONU su acqua e siccità: 'Eccessivo sviluppo e consumo vampirico della linfa del Pianeta' - Cavallazza : RT @actarus1070: L'Onu lancia l'allarme acqua, rischio crisi imminente E dopo il #covid sta per partire la nuova fiction quella della #sic… - actarus1070 : L'Onu lancia l'allarme acqua, rischio crisi imminente E dopo il #covid sta per partire la nuova fiction quella della #siccità - CorriereCitta : Allarme siccità al Lago di Bolsena, il livello dell’acqua preoccupa i pescatori - CristianChiani1 : RT @tg2rai: La #GiornataMondialedellAcqua, l'allarme #siccità e le soluzioni degli esperti. L'appello di #PapaFrancesco: 'Non sia oggetto d… -

Giornata dell'acqua. Corno d'Africa in ginocchio: non piove e i pozzi sono asciutti Se, stando alle previsioni, l'assenza di piogge si protrarrà fino a maggio per il sesto anno di fila, si tratterà della più grave e lunga siccità degli ultimi 40 anni. È l'allarme lanciato da Oxfam " ... Acqua: Oxfam, "nel Corno d'Africa una persona su cinque colpita da siccità" Se, stando alle previsioni, l'assenza di piogge si protrarrà fino a maggio per il sesto anno di fila, si tratterà della più grave e lunga siccità degli ultimi 40 anni. È l'allarme lanciato da Oxfam " ... Per fortuna che ci sono le proteste eclatanti sulla crisi climatica a scuoterci dall'indifferenza E' un invito ad agire il prima possibile, è l'ultimo grido d'allarme. Del primo fatto (Nardella ... che la siccità che stiamo attraversando è un dramma per gli ecosistemi e per interi settori ... Se, stando alle previsioni, l'assenza di piogge si protrarrà fino a maggio per il sesto anno di fila, si tratterà della più grave e lungadegli ultimi 40 anni. È l'lanciato da Oxfam " ...Se, stando alle previsioni, l'assenza di piogge si protrarrà fino a maggio per il sesto anno di fila, si tratterà della più grave e lungadegli ultimi 40 anni. È l'lanciato da Oxfam " ...E' un invito ad agire il prima possibile, è l'ultimo grido d'. Del primo fatto (Nardella ... che lache stiamo attraversando è un dramma per gli ecosistemi e per interi settori ... Siccità, l'allarme di Smat: "Rischia di essere un'estate da protezione civile, peggiore del 2022" TorinoToday