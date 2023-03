Allarme siccità al Lago di Bolsena, il livello dell’acqua preoccupa i pescatori (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Nuova paura per i cittadini che vivono intorno, con il Lago di origine vulcanica che potrebbe tornare a mostrare il fenomeno della siccità. Se già lo scorso anno le acque vennero messe a dura prova dalle temperature calde, questa imminente stagione estiva potrebbe portare l’acqua a un ulteriore minimo storico. Un danno non solo per la filiera dell’acqua, ma anche per chi lavora con il Lago. Allarme siccità al Lago di Bolsena A lanciare l’Allarme, ripreso da Rai News, è la filiera della pesca. Qui, infatti, sono diverse le attività presenti, che stanno sentendo le problematiche del cambiamento climatico sulla zona. Un pescatore racconta: “Oggi per lavorare dobbiamo fare i conti con due situazioni, l’abbassamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Nuova paura per i cittadini che vivono intorno, con ildi origine vulcanica che potrebbe tornare a mostrare il fenomeno della. Se già lo scorso anno le acque vennero messe a dura prova dalle temperature calde, questa imminente stagione estiva potrebbe portare l’acqua a un ulteriore minimo storico. Un danno non solo per la filiera, ma anche per chi lavora con ilaldiA lanciare l’, ripreso da Rai News, è la filiera della pesca. Qui, infatti, sono diverse le attività presenti, che stanno sentendo le problematiche del cambiamento climatico sulla zona. Un pescatore racconta: “Oggi per lavorare dobbiamo fare i conti con due situazioni, l’abbassamento ...

