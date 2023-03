Allarme Onu per l'acqua, 'rischio di una crisi imminente' (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'acqua, "linfa vitale" dell'umanità, è sempre più a rischio nel mondo a causa dell'eccesivo sviluppo e del consumo "vampirico". A lanciare l'Allarme è l'Onu in un rapporto in cui mette l'evidenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) L', "linfa vitale" dell'umanità, è sempre più anel mondo a causa dell'eccesivo sviluppo e del consumo "vampirico". A lanciare l'è l'Onu in un rapporto in cui mette l'evidenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Onu lancia l'allarme acqua, c'è un rischio di crisi imminente. 'L'uso eccessivo sta drenando la linfa vitale dell… - Agenzia_Ansa : L'Onu lancia l'allarme acqua, rischio crisi imminente - America Latina - ANSA - Agenzia_Ansa : Onu: la temperatura sale ancora, sul clima piani insufficienti. In un secolo +1,1 gradi a livello globale, i morti… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Acqua, Papa: 'Basta sprechi e abusi, non sia motivo di guerre' #acqua #onu #22marzo #giornatamondialedellacqua https:… - notizienet : Allarme Onu per l'acqua, 'rischio di una crisi imminente' - 'L'uso eccessivo sta drenando la linfa vitale dell'uman… -