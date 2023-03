Allarme mondiale per il fungo killer ‘Candida Auris’

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli Stati Uniti d’America hanno registrato un aumento dei casi di Candida Auris, un’infezione fungina ad alto tasso di contagio che sta preoccupando le autorità sanitarie. Non solo il fatto che sono triplicate le nuove infezioni, infatti, la maggior parte di esse sono risultate essere altamente resistenti alla nuova classe di farmaci antifungini: “Echinocandide”. Segnalato per la prima volta nel 2016 negli Stati Uniti, ildella Candida Auris ha causato numerose malattie e decessi. Adesso l’OMS (Organizzazionedella Salute) ha deciso di inserire ildella Candida Auris nella categoria: “funghi patogeni a priorità critica”. Ildella Candida Auris Isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone (dall’orecchio di una donna), ildella Candida ...