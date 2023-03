Alla crisi economica permanente si risponde con la ‘permainnovazione’ (Di mercoledì 22 marzo 2023) di Filippo Poletti* Siamo tutti, purtroppo, parenti stretti o lontani della “permacrisi”. È la crisi permanente che, secondo il dizionario inglese Collins, ha caratterizzato il 2022. Di perturbazioni e motivi di preoccupazione ce sono tanti: pensiamo Alla crisi economica, a quella del lavoro oppure Alla guerra in Europa con l’Ucraina invasa dAlla Russia. Se questa è la fotografia dell’anno passato, tutti noi possiamo essere la soluzione, la “permasoluzione”. La parola chiave, sotto questo aspetto, è “permainnovazione” o innovazione permanente: dobbiamo cambiare continuamente il nostro modo di progettare il mondo e di agire. Proviamo a focalizzarci sull’ambito lavorativo. La prima riflessione da compiere è su cosa intendiamo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) di Filippo Poletti* Siamo tutti, purtroppo, parenti stretti o lontani della “perma”. È lache, secondo il dizionario inglese Collins, ha caratterizzato il 2022. Di perturbazioni e motivi di preoccupazione ce sono tanti: pensiamo, a quella del lavoro oppureguerra in Europa con l’Ucraina invasa dRussia. Se questa è la fotografia dell’anno passato, tutti noi possiamo essere la soluzione, la “permasoluzione”. La parola chiave, sotto questo aspetto, è “permainnovazione” o innovazione: dobbiamo cambiare continuamente il nostro modo di progettare il mondo e di agire. Proviamo a focalizzarci sull’ambito lavorativo. La prima riflessione da compiere è su cosa intendiamo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Roba da non credere. Nel mezzo di una crisi bancaria senza precedenti la #BCE pensa alla roadmap climatica - FerdinandoC : Oggi esce la sintesi finale del sesto rapporto IPCC, ultima lettera della scienza sulla crisi climatica. Poi tocch… - FerdinandoC : Il 79% di questa crisi viene da come accendiamo la luce, ci spostiamo, ci riscaldiamo e alimentiamo la produzione.… - ilfattoblog : Alla crisi economica permanente si risponde con la ‘permainnovazione’ - MargheF3 : @LFacciato @vonderleyen Ma lei crede alla balla sull’invasione e sulla liberazione dell’Ucraina? É come le torri ge… -