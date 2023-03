Alla Camera si parla di Ucraina e la deputata di FI si appella alla Madonna: “Ci sono state tante apparizioni nei santuari della misericordia…” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Questa domenica è stata la domenica della misericordia. Ecco, ci sono state apparizioni, in questi secoli, della Madonna, in tutti i santuari della Misericordia. E una vocazione che ha sempre ispirato l’azione dei governanti è stata quella di dire ‘misericordia e non solo giustizia’. Secondo la nostra formazione politica, quando si parla di pace, noi invochiamo anche la misericordia”. A dirlo è stata la deputata Cristina Rossello, di Forza Italia, quando alla Camera dei deputati si parlava della guerra in Ucraina e dell’imminente vertice del Consiglio europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Questa domenica è stata la domenicamisericordia. Ecco, ci, in questi secoli,, in tutti iMisericordia. E una vocazione che ha sempre ispirato l’azione dei governanti è stata quella di dire ‘misericordia e non solo giustizia’. Secondo la nostra formazione politica, quando sidi pace, noi invochiamo anche la misericordia”. A dirlo è stata laCristina Rossello, di Forza Italia, quandodei deputati sivaguerra ine dell’imminente vertice del Consiglio europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

