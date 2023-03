Algeria vs Niger – ultime notizie e possibili formazioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Algeria punta a continuare il suo perfetto inizio delle qualificazioni alla Coppa d’Africa giovedì 23 marzo, accogliendo il Niger al Nelson Mandela Stadium. Per gli ospiti, l’obiettivo principale sarà quello di ottenere la prima vittoria nelle qualificazioni alla AFCON, dopo due vittorie in altrettante partite. Il calcio di inizio di Algeria vs Niger è previsto alle 21 Anteprima della partita Algeria vs Niger a che punto sono le due squadre Algeria L’Algeria ha scongiurato la minaccia della Tanzania con una comoda vittoria per 2-0 quando le squadre si sono affrontate al Benjamin Mkapa National Stadium a giugno. Con il punteggio in parità fino al termine del primo tempo, Ramy Bensebaini ha sbloccato la situazione per gli uomini di Djamel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’punta a continuare il suo perfetto inizio delle qualificazioni alla Coppa d’Africa giovedì 23 marzo, accogliendo ilal Nelson Mandela Stadium. Per gli ospiti, l’obiettivo principale sarà quello di ottenere la prima vittoria nelle qualificazioni alla AFCON, dopo due vittorie in altrettante partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ha scongiurato la minaccia della Tanzania con una comoda vittoria per 2-0 quando le squadre si sono affrontate al Benjamin Mkapa National Stadium a giugno. Con il punteggio in parità fino al termine del primo tempo, Ramy Bensebaini ha sbloccato la situazione per gli uomini di Djamel ...

