Alfredo Cospito colpito da crisi cardiaca in carcere: "Rischia danni irreversibili" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alfredo Cospito si trovava nella sua cella quando ha avvertito un tremore alla mano, per questo ha avvertito una guardia. «Dopo dieci minuti sono arrivati l'infermiera e il medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema al cuore. Erano molto preoccupati, stava morendo», a quel punto i medici gli hanno somministrato del potassio in vena per stabilizzarlo. A raccontarlo è l'avvocato Benedetto Ciccaroni, sostituto processuale di Flavio Rossi Albertini, che era andato a trovarlo nella sezione carceraria dell'ospedale San Paolo di Milano. Cospito ha riferito al suo avvocato di «avere visto un foglio col tracciato del cuore da cui si vedeva un grosso sbalzo. Poi la situazione è rientrata». Dopo mesi di sciopero della fame, la situazione fisica di Alfredo Cospito inizia a ...

"Cospito stava per morire". Sfida finale dell'anarchico La crisi cardiaca viene superata e oggi Alfredo Cospito può raccontare quel che ha passato ai suoi avvocati. Ma è evidente che la situazione dell'anarchico detenuto al 41 bis nel reparto di medicina ...

Terrorismo e sicurezza, esperti a confronto a Bologna La nuova minaccia Al radicalismo islamico, alla minaccia anarchica che con la vicenda di Alfredo Cospito ha ripreso vigore, negli anni del Covid l'attenzione degli investigatori si è concentrata ...

Cospito, il legale: 'Ha avuto crisi cardiaca, stava morendo' Lo ha riferito il legale consulente al difensore di Alfredo Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Il legale spiega inoltre che l'anarchico in sciopero della fame da oltre quattro mesi ieri ha ...

Alfredo Cospito sta morendo per continuare a vivere Mi è arrivato un appello da firmare per invitare Alfredo Cospito a smettere lo sciopero della fame, ma non me la sono sentita di aderire perché ho iniziato di ricordare: "Ho passato cinque lunghi anni ...