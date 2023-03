Alessio Campoli, chi è il corteggiatore di Lavinia: età, lavoro, Angela Nasti, foto e Instagram (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Al centro dello studio oggi ci sono le troniste Lavinia e Federica. Oggi per loro è sceso un nuovo ragazzo, o meglio è stata una delle due troniste a richiedere la sua presenza nel salotto della De Filippi. Il giovane si chiama Alessio, conosciamolo meglio! Lui è Alessio Campoli e non è certo un volto ‘sconosciuto’. Ha già partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne ed è stato scelto dall’allora tronista, Angela Nasti. Una storia, però, durata veramente poco. Cosa sappiamo di Alessio Campoli Oggi al centro dello studio di Maria De Filippi c’è un nuovo ragazzo: si chiama Alessio Campoli, ha 27 anni e non è nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Al centro dello studio oggi ci sono le tronistee Federica. Oggi per loro è sceso un nuovo ragazzo, o meglio è stata una delle due troniste a richiedere la sua presenza nel salotto della De Filippi. Il giovane si chiama, conosciamolo meglio! Lui èe non è certo un volto ‘sconosciuto’. Ha già partecipato comea Uomini e Donne ed è stato scelto dall’allora tronista,. Una storia, però, durata veramente poco. Cosa sappiamo diOggi al centro dello studio di Maria De Filippi c’è un nuovo ragazzo: si chiama, ha 27 anni e non è nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Savemeaa1 : lavinia palese vuole scegliere alessio red perché altrimenti in questo momento visto che lui è andato via avrebbe s… - 23camelie : metto sul cinque e che sorco alessio campoli - cmqGiusi : Comunque io preferisco alessio campoli ma lei sceglierà corvino - supergiada88 : @uominiedonne Vedendo queste reazioni non vorrei che Lavinia stesse facendo un po' come ha fatto Federico...In quel… - AlessiaGuetti : @angelica9_6 Infatti da malvagia sto sperando che Lavinia si butta su Campoli per timore che Alessio sia un fake (c… -