Alessia Ferrante, l’influencer morta durante l’intervento di liposuzione. La difesa del medico imputato per omicidio colposo: “Faceva uso di cocaina” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Gli esami clinici svolti dai consulenti del pubblico ministero hanno accertato che il tutto si è verificato nell’ambito di un ‘utilizzo cronico di cocaina verosimilmente alla simultanea assunzione di alcol‘ da parte della paziente, elemento ad avviso della difesa assai rilevante per come poi gli eventi si sono drammaticamente evoluti”. E’ quanto fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it gli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Italia Mendicini, i difensori del dottor Francesco Reho, il chirurgo plastico che è stato rinviato a giudizio per la morte di Alessia Ferrante. I fatti risalgono al 10 aprile del 2020, quando l’influencer 37enne morì mentre si stava sottoponendo ad un intervento di chirurgia estetica, una liposuzione alle cosce. La donna andò in arresto cardiaco a causa di quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Gli esami clinici svolti dai consulenti del pubblico ministero hanno accertato che il tutto si è verificato nell’ambito di un ‘utilizzo cronico diverosimilmente alla simultanea assunzione di alcol‘ da parte della paziente, elemento ad avviso dellaassai rilevante per come poi gli eventi si sono drammaticamente evoluti”. E’ quanto fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it gli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Italia Mendicini, i difensori del dottor Francesco Reho, il chirurgo plastico che è stato rinviato a giudizio per la morte di. I fatti risalgono al 10 aprile del 2020, quando37enne morì mentre si stava sottoponendo ad un intervento di chirurgia estetica, unaalle cosce. La donna andò in arresto cardiaco a causa di quello che ...

