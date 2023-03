Alessandro Borghi cena con Valentino Rossi, Lazza, Salmo e Marracash [FOTO] (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alessandro Borghi cena Valentino Rossi, Lazza, Marracash e Salmo. Sono amici, c’è stima reciproca e si vogliono bene tra loro. L’ha confermato lo stesso attore a Deejay Chiama Italia.Un magnifico quadro in cui si espongono in compagnia e svago grandi personalità da ogni settore: dal cinema, alla musica alla passione per la corsa in moto. ... Alessandro Borghi cena con Valentino Rossi, Lazza, Salmo e Marracash FOTO TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023). Sono amici, c’è stima reciproca e si vogliono bene tra loro. L’ha confermato lo stesso attore a Deejay Chiama Italia.Un magnifico quadro in cui si espongono in compagnia e svago grandi personalità da ogni settore: dal cinema, alla musica alla passione per la corsa in moto. ...conTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Ieri avrei pagato oro per ascoltare cosa si sono detti a cena Valentino Rossi, Lazza, Marracash, Salmo e Alessandro Borghi - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Ieri avrei pagato oro per ascoltare cosa si sono detti a cena Valentino Rossi, Lazza, Marracash, Salmo e Alessandro Borg… - marika_donne : RT @IlContiAndrea: Ieri avrei pagato oro per ascoltare cosa si sono detti a cena Valentino Rossi, Lazza, Marracash, Salmo e Alessandro Borg… - ninisdork : @vittosilvestre @fvnzioniamo alessandro borghi, un attore coi controcoooo... ha interpretato cucchi in sulla mia pe… - PausiniCharts : RT @24Trends_Italia: 1. Laura Pausini - 50mille+ 2. Italia-Inghilterra - 20mille+ 3. Ozil - 10mille+ 4. GionnyScandal genitori biologici -… -