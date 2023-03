Alberto dà fuori di matto al Gf Vip: la fuga e... ecco dove si è rinchiuso (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorni febbrili al Grande Fratello Vip, che si avvia ormai alla sua conclusione: le eliminazioni di Edoardo Donnamaria prima e Daniele Dal Moro poi, l'eliminazione a sorpresa di Antonella Fiordelisi, la festa di Nikita Pelizon e chi più ne ha più ne metta. E proprio durante il compleanno della modella triestina è successo un episodio curioso: il concorrente Alberto De Pisis si è visto costretto a scappare e chiudersi in magazzino. Motivo? Era diventato oggetto di uno scherzo da parte di Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Dopo qualche minuto, Alberto è riuscito a uscire dal magazzino è si è sfogato con un ballo di gioia. Da Twitter subito è arrivato il commento alla situazione: "Magari sarebbe stato tutto cosi il GfVip... il compleanno di Nikita ha fatto la magia". Influencer e personaggio televisivo italiano, nel 2018 balzò agli onori delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorni febbrili al Grande Fratello Vip, che si avvia ormai alla sua conclusione: le eliminazioni di Edoardo Donnamaria prima e Daniele Dal Moro poi, l'eliminazione a sorpresa di Antonella Fiordelisi, la festa di Nikita Pelizon e chi più ne ha più ne metta. E proprio durante il compleanno della modella triestina è successo un episodio curioso: il concorrenteDe Pisis si è visto costretto a scappare e chiudersi in magazzino. Motivo? Era diventato oggetto di uno scherzo da parte di Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Dopo qualche minuto,è riuscito a uscire dal magazzino è si è sfogato con un ballo di gioia. Da Twitter subito è arrivato il commento alla situazione: "Magari sarebbe stato tutto cosi il GfVip... il compleanno di Nikita ha fatto la magia". Influencer e personaggio televisivo italiano, nel 2018 balzò agli onori delle ...

