Albania – Il presidente riceve la delegazione di Arberia di Calabria (Di mercoledì 22 marzo 2023) Albania – Il presidente Begaj ha ricevuto una delegazione dell’Arberia di Calabria – Un momento storico per l’Arberia di Calabria, ricevuta ufficialmente in delegazione dal presidente della Repubblica di Albania, Gen. Bajram Begaj, alla presenza dell’Ambasciatore italiano in Albania, S.E. Fabrizio Bucci. La Fondazione “Istituto Regionale Comunità Arbëreshe di Calabria”, rappresentata per la prima volta a Tirana dal Commissario Ernesto Madeo e dai Sindaci dei comuni di Falconara Albanese, Firmo, Lungro, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese e Santa Sofia d’Epiro, avvia il percorso istituzionale di reciprocità e progresso culturale e socio-economico tra il popolo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023)– IlBegaj ha ricevuto unadell’di– Un momento storico per l’di, ricevuta ufficialmente indaldella Repubblica di, Gen. Bajram Begaj, alla presenza dell’Ambasciatore italiano in, S.E. Fabrizio Bucci. La Fondazione “Istituto Regionale Comunità Arbëreshe di”, rappresentata per la prima volta a Tirana dal Commissario Ernesto Madeo e dai Sindaci dei comuni di Falconara Albanese, Firmo, Lungro, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese e Santa Sofia d’Epiro, avvia il percorso istituzionale di reciprocità e progresso culturale e socio-economico tra il popolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerzaLoggia : Si concluderà questa sera la visita di Mons. Paul R. Gallagher???? in #Albania ????; nella mattinata Sua Eccellenza ha… - TerzaLoggia : Su invito del Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri @xhacka_olta e il Presidente della CEA, S.E. Mons. Angelo M… - Newsinunclick : Il segretario per i Rapporti con gli Stati ha incontrato in questi giorni i vescovi e le autorità civili e politich… - AgneseFiducia : RT @vaticannews_it: #Gallagher: la Chiesa in #Albania è viva, impoverita dalle migrazioni degli ultimi anni, ma vitale e fedele nel testimo… - blogfp : RT @vaticannews_it: #Gallagher: la Chiesa in #Albania è viva, impoverita dalle migrazioni degli ultimi anni, ma vitale e fedele nel testimo… -