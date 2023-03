Alan Wake 2 | nessun rinvio | il gioco uscirà nel 2023!

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nelle scorse ore, Remedy ha affermato che lo sviluppo di2 sta procedendo come previsto e che ilnon subirà alcun: confermata dunque l’uscita nel 2023, scopriamo insieme tutti i dettagli Per quel che riguarda il genere horror, il 2023 è stato un ottimo inizio in ambito videoludico. Se consideriamo infatti solo questi primi messi dell’anno abbiamo potuto mettere mano al remake di Dead Space e, a brevissimo, sarà disponibile anche Resident Evil 4 Remake, ma i fan del genere non avranno certo di che annoiarsi nei prossimi mesi. E uno dei giochi più attesi (e forse quello atteso da più tempo) in uscita quest’anno è, decisamente,2. La paura di tutti è ormai sempre la stessa: sarà rinviato? A quanto pare, Remedy ci ha messo la faccia. L’azienda aveva ...

Il 2023 si è già affermato come un anno d'oro per gli amanti dei survival horror, con due grandi successi di critica del calibro di Dead Space e Resident Evil 4 Remake, e almeno altri quattro o cinque ...