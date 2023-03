Al via domenica il viaggio di Carlo III e Camilla: ad attenderli proteste e scioperi contro la riforma della pensioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Comincia domenica 26 marzo 2023 il viaggio in Francia di re Carlo III d’Inghilterra e Camilla. I coniugi reali potrebbero finire vittima delle proteste che, da settimane, nelle città francesi, mettono a ferro e fuoco il Paese contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Gli autisti dei tram a Bordeaux hanno già fatto sapere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Comincia26 marzo 2023 ilin Francia di reIII d’Inghilterra e. I coniugi reali potrebbero finire vittima delleche, da settimane, nelle città francesi, mettono a ferro e fuoco il Paeseladelledi Emmanuel Macron. Gli autisti dei tram a Bordeaux hanno già fatto sapere ... TAG24.

