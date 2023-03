Al Magma Teatro di Torre Annunziata la rassegna di danza Oltre la linea inverno

La pièce visionaria ed esilarante è in scena al NuovoVerdi di Brindisi martedì 21 marzo, ... trasformato in una stanza d'albergo disordinata, messa a soqquadro e invasa da undi detriti, ...La pièce visionaria ed esilarante è in scena al NuovoVerdi di Brindisi martedì 21 marzo , ... trasformato in una stanza d'albergo disordinata, messa a soqquadro e invasa da undi detriti, ...Dopo la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico ' Solidago ' perRecords (Believe), il rapper campano ha deciso di portare tutta la potenza delle sue canzoni sul palco del...

Al Magma Teatro di Torre Annunziata la rassegna di danza Oltre la ... 2a News

Da martedì a domenica prossima il "Mantovani International Guitar". Esibizioni alla Fonderia Leopolda, la sala Eugenio Allegri e il Museo Magma.A Follonica la Quattordicesima edizione del MIGF - il Mantovani International Guitar Festival. Il festival si svolgerà a Follonica dal 21 al 26 marzo, con grandi artisti del panorama internazionale ch ...