Al Festival du Livre de Paris Italia protagonista. Ci saranno anche Cardini, Campi, Buttafuoco e Veneziani

Una settimana tutta Italiana a Parigi dal 17 al 23 aprile: sette giorni di incontri, lectio, dialoghi, mostre e spettacoli distribuiti in alcuni degli spazi più iconici della capitale francese, in un grande contenitore di parole, idee ed emozioni dal titolo "Passioni Italiane". Con due percorsi paralleli: la partecipazione dell'Italia come Paese Ospite d'Onore al Festival du Livre de Paris (dal 21 al 23 aprile al Grand Palais Éphémère) e l'ottava edizione di Italissimo, il Festival di letteratura e cultura Italiane (dal 18 al 23 aprile in diversi luoghi della città). E oltre cinquanta ambasciatori speciali della creatività del nostro Paese: le scrittrici e gli scrittori invitati a presentare i loro libri più recenti e le traduzioni in arrivo sul mercato francese.

