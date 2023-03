Al derby con la maglia “Hitlerson 88” | la Digos identifica il tifoso | è un tedesco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #22marzo Identificato dalla #PoliziadiStato l'uomo di nazionalità tedesca che nel derby #LazioRoma di domenica scor… - marifcinter : #Bergomi: “Faccio fatica in queste partite a contenere le emozioni, oggi andava fatto così: è proprio qui che viene… - noemiofficial : Roma torno da te ?? Oggi bellissimo evento All’@AuditoriumPdM con @Ginocastaldo & @ernieassa per celebrare Dalla&Bat… - ledicoladelsud : Derby Lazio-Roma, è un tedesco il tifoso con maglia ‘Hitlerson 88’ - BenedettoLig : RT @poliziadistato: #22marzo Identificato dalla #PoliziadiStato l'uomo di nazionalità tedesca che nel derby #LazioRoma di domenica scorsa h… -

Il soggetto, di nazionalità tedesca, è stato immortalato dalle immagini delle telecamere all'ingresso della Tribuna Monte ...ok, abbiamo perso noi, avrei solo voluto vedere il contrario,la palla che non rimbalzava per ... Chiudo questo mio primo e piccolo articolo facendo i complimenti al Napoli, per me un, e dire ...Dopo la vittoria nelcontro la Roma, la Lazio è sempre più lanciata verso l'obiettivo Champions League in Serie A Dopo la vittoria nelcontro la Roma, la Lazio è sempre più lanciata verso l'obiettivo Champions League in Serie A. Dopo la sosta Sarri potrà contare anche su Ciro Immobile per avere quei ...

Hitlerson 88, tifoso laziale al derby con la maglia che inneggia al nazismo. Dalla curva Nord partiti cori ant ilmessaggero.it

L'uomo è stato scovato grazie ai filmati delle telecamere dell'Olimpico: era entrato senza indossare l'indumento ...La Lazio condanna gli episodi di antisemitismo accaduti durante il derby con la Roma di domenica pomeriggio. Il club biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale sul sito ufficiale prende una posi ...