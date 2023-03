Air | ennesimo guasto ad un autobus | pendolari fermi in autostrada

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIavellinesi denunciano l’ad undell’Azienda del trasporto pubblico locale, Air Campania. L’disagio per numerose persone in viaggio da Avellino verso Napoli che sono state costrette ad accumulare ritardi per i loro impegni del capoluogo partenopeo, per aspettare in una piazzola di sosta che arrivare il mezzo sostitutivo. Non è la prima volta che undella flotta Air lascia i passeggeri letteralmente “a piedi”, con tanto di proteste e continui disservizi. Lo scorso gennaio il governatore campano Vincenzo De Luca, ad Avellino per il taglio del nastro all’Autostazione di via Fariello, aveva parlato di un programma regionale di un acquisto di 150 treni nuovi e 1.200nuovi. Ad Avellino ...