Agrigento, ragazzino di 12 anni muore mentre gioca a basket nella palestra della scuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino” a Favara, in provincia di Agrigento. Il ragazzino è stato colto da un improvviso malore e s’è accasciato a terra, perdendo i sensi. Inutile l’intervento di due ambulanze del 118 e dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo. La salma è stata portata in ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il sindaco, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Undi 12è mortova a“Guarino” a Favara, in provincia di. Ilè stato colto da un improvviso malore e s’è accasciato a terra, perdendo i sensi. Inutile l’intervento di due ambulanze del 118 e dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo. La salma è stata portata in ospedale San Giovdi Dio di. Il sindaco, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marilaross : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agrigento.… - fattoquotidiano : Agrigento, ragazzino di 12 anni muore mentre gioca a basket nella palestra della scuola - hele_fr : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agrigento.… - crisimeone : Serve altro per capire???? - Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… -