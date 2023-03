(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Tragedia a Favara, nell’agrigentino, dove un bambino di 12 anni è morto ieri serava anella palestra della scuola ‘Guarino’ di via Capitano Basile. Il piccolo all’improvviso si è accasciato a terra, perdendo i sensi. L’intervento di due ambulanze del 118 e dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo è stato inutile. La salma è stata portata in ospedale, al ‘San Giovanni di Dio’ di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCnews24 : Agrigento, 12enne muore mentre gioca a basket nella palestra della scuola: la Procura apre un’inchiesta… - infoitinterno : Agrigento, 12enne muore in palestra giocando a basket - infoitinterno : Agrigento: 12enne muore in palestra, procura apre indagine - RADIOBRUNO1 : La tragedia nella serata di ieri #Favara #Agrigento #malore #RadioBruno #22marzo - sallo_news : Malore mentre gioca a basket: 12enne muore a scuola ad Agrigento -

La salma è stata portata in ospedale San Giovanni di Dio di. Il sindaco, Antonio Palumbo, ... manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia delmorto, forse per un ...La salma è stata portata in ospedale San Giovanni di Dio di. Il sindaco, Antonio Palumbo, ...- scrive Palumbo - manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del. ...La salma è stata portata in ospedale, al 'San Giovanni di Dio' di. Il sindaco del paese, ... Gli inquirenti analizzeranno i certificati di idoneità all'attività agonistica del, che ...

Agrigento, 12enne muore mentre gioca a basket Adnkronos

Tragedia nella scuola media “Guarino” di Favara, provincia di Agrigento. Un bambino di 12 anni ... manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne. Un fatto terribile, un ...Il corpo del giovane si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, a disposizione del magistrato ... vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne ...