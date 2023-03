Agrigento | 12enne muore mentre gioca a basket a scuola

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tragedia a Favara. Un bambino di dodici anni è decedutostavando anella palestra dell’istituto Guarino. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore andando in arresto cardiocircolatorio. Il fatto è avvenuto poco prima delle otto e mezza di sera. Disperata ma inutile la corsa in ospedale dove il giovane è stato dichiarato morto. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio didove sarà sottoposta ad autopsia. Il dodicenne avrebbe accusato un forte dolore alla testa e si sarebbe poi accasciato. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, anche i carabinieri della Tenenza di Favara.

Il si stava allenando nella palestra della scuola 'Guarino' di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di. A un certo punto avrebbe avvertito un malore, con un forte e improvviso ... Davide Licata, un bambino di Favara, si è accasciato a terra durante l'allenamento di ... A quanto pare il ha accusato un forte e improvviso dolore alla testa e si è accasciato sul ...

FAVARA – È Davide Licata il 12enne che ieri sera, intorno alle 20,30