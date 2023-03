"Agli elettori piace così". Perché Fabio Volo si arrende a Giorgia Meloni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Grinta Giorgia Meloni alla Camera dei deputati. Il premier risponde punto per punto alle interrogazioni delle opposizioni. E la sua grinta riceve, come sempre, il plauso del pubblico sui social. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" del 22 marzo. Ospite di Lilli Gruber era lo scrittore Fabio Volo che si è dovuto arrendere alla capacità dialettica del premier. "Oggi alla Camera sembrava lei prima di diventare presidente del Consiglio - ha detto Fabio Volo - Non so se mai farà questa transizione da leader di un partito all'opposizione a una carica istituzionale così importante come quella che ricopre. Probabilmente questa transizione non la farà mai Perché guardando la diretta e i commenti, al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Grintaalla Camera dei deputati. Il premier risponde punto per punto alle interrogazioni delle opposizioni. E la sua grinta riceve, come sempre, il plauso del pubblico sui social. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" del 22 marzo. Ospite di Lilli Gruber era lo scrittoreche si è dovutore alla capacità dialettica del premier. "Oggi alla Camera sembrava lei prima di diventare presidente del Consiglio - ha detto- Non so se mai farà questa transizione da leader di un partito all'opposizione a una carica istituzionaleimportante come quella che ricopre. Probabilmente questa transizione non la farà maiguardando la diretta e i commenti, al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Perché lo stai chiedendo ad un governo sostenuto da tre forze politiche che hanno votato NO alle modifiche al trat… - tempoweb : 'Agli elettori piace così'. #FabioVolo si arrende a #GiorgiaMeloni #22marzo - lvoir : RT @cammarata_lee: Vorrei chiedere agli elettori del PD, quelli della base, quelli che hanno almeno un vago ricordo di quello che significa… - Carmenthesign : Agli elettori di destra che si affannano a difendere #meloni qualsiasi idiozia dica o faccia, ricordo che se non sa… - GaetanoBellitt2 : @erretti42 Secondo me nel PD stanno vivendo una grande illusione, mi riferisco agli elettori. -