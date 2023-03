Agenzia cyber, ripristinati i siti attaccati (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - in riferimento agli attacchi informatici che in mattinata hanno colpito alcuni siti istituzionali - è intervenuta sia preallertando gli obiettivi sia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'per lasicurezza nazionale - in riferimento agli attacchi informatici che in mattinata hanno colpito alcuniistituzionali - è intervenuta sia preallertando gli obiettivi sia ...

Agenzia cyber, ripristinati i siti attaccati L'Agenzia ha operato anche in raccordo con la Polizia postale. Allo stato attuale, i siti colpiti sono stati ripristinati e hanno ripreso a funzionare normalmente. Nella stessa occasione l'Acn ha ...

Hacked sites restored says cyber agency (ANSA) - ROME, MAR 22 - Italian institutional websites hacked by Russian hackers early Wednesday have now been restored, Italy's cyber agency said Wednesday evening. The National Cybersecurity Agency ...