Adesso è ufficiale: a 34 anni Ozil si ritira (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mesut Ozil si ritira, Adesso è ufficiale. Il trequartista tedesco, dopo una carriera di diciassette anni, lascia il calcio giocato all'età di 34 anni, dopo alcuni brutti infortuni che ne hanno rallentato le ultime stagioni. Ozil ha giocato al Real Madrid e all'Arsenal, vincendo diversi trofei, poi ha scelto la Turchia, paese di cui è originario. Con la Germania ha vinto i Mondiali nel 2014, giocando con la nazionale dal 2009 e il 2018 per un totale di 92 presenze e 23 gol. SportFace.

