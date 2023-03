“Addio UeD” Colpo di scena | il chiacchierato protagonista se ne va | ha trovato l’amore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Uomini e Donne, l’amatoha deciso di lasciare lo studio: da due puntate era sparito dai radar e ora si scopre il motivo. A dare notizia è lui. “Beh, la verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà”. “Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona! Comunque si tratta di Gloria”. Ilhafuori dallo studio, lei è Gloria Nicoletti ex dama che ha corteggiato a lungo Riccardo Guarnieri. “Dato ...