Addio a Lucy Salani, l'unica trans sopravvissuta ai lager. 'L'inferno di Dante non era nulla a confronto' (Di mercoledì 22 marzo 2023) E' morta a quasi 99 anni Lucy Salani, attivista nota come l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Ne dà notizia il fondatore dei Sentinelli e consigliere ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 marzo 2023) E' morta a quasi 99 anni, attivista nota come l'essuale italianaai campi di concentramento nazisti. Ne dà notizia il fondatore dei Sentinelli e consigliere ...

