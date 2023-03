Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Adani: 'Il #Milan è la storia della #ChampionsLeague , ma il #Napoli è più moderno' #SempreMilan - allmilanit : ??#MilanNapoli in #UCL? #Adani dice la sua!??? - MilanSpazio : Chi tra Milan e Napoli? La risposta di Adani sorprende tutti! - Milannews24_com : #Adani: «Il #Milan è la storia della Champions, ma il #Napoli…» - NapoliAddict : Adani: 'Il Milan è leggenda nella Champions, ma preferisco la modernità del Napoli' #Napoli #ForzaNapoliSempre… -

...a Calciopoli ("e poi mi serve ildi avanzare nelle ammonizioni per fare le diffide" dice va Moggi in una famosa intercettazione) che ancora non è stato risolto Siccome Padre Tempo (cit.)...Udinese -, che polemiche per il rigore di IbraDi tweet ce ne diversi che raccontano il ... 2023 Tomori quest'anno è tipo il peggior difensore in Serie A dai tempi di Lele- erclab_ilritorno (...Danieleha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Bobo TV. L'ex difensore ha detto la sua ...ed Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: CalcioNapoli24.it è stato ...

Adani: “Il Milan è la storia della Champions, ma il Napoli è più moderno” Pianeta Milan

Come un fulmine a ciel sereno, la pausa per le Nazionali ha spezzato quel ritmo incessante e forsennato assunto nell'ultimo periodo dalla Serie A. Lo sa ...Adani: «Il Milan è la storia della Champions, ma il Napoli…». L’ex difensore parla della sfida tutta italiana in Europa Presente alla BoboTv, Lele Adani ha parlato dello scontro di Champions League tr ...