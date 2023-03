Adam Cole | “Al mio ritorno sul ring | i fan vedranno la versione migliore di me”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ passato quasi un anno dall’ultimo match di: l’ex NXT Champion, infatti, ha subito una grave commozione cerebrale nel corso di Forbidden Door che lo sta tenendo lontano daldallo scorso giugno. Il peggio però sembra passato eè pronto a tornare sultra una settimana, nell’episodio di Dynamite del 29 marzo, al quale seguirà “AEW All Access”, un nuovo show che parlerà del percorso riabilitativo del wrestler., durante un’intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno già infiammato i fan in vista del suo imminente. It’s all about the boom! Parlando a ScreenRant, il Panama City Playboy ha detto:“Il Pro Wrestling è qualcosa che amo più di ogni altra cosa al mondo. Ad aprile, ricorrerà il 15esimo anniversario dal ...

