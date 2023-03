(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Il tema dell’in questo momento è all’attenzione a livello globale, sia per i cambiamenti climatici, sia per l’aumento dei consumi che i paesi industrializzati hanno avuto, sia nel settore agricolo che industriale. Il nostro Paese non ha mai avuto criticità, soprattutto nelle aree industriali del Nord Italia, rispetto ad un bene che veniva conservato dai ghiacciai alpini e dalle precipitazioni nevose durante gli inverni e veniva poi rilasciato a valle durante la primavera e l’estate”, afferma in un videomessaggio il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardoin occasione del convegno ‘Aquae World Water Day 2023’. “In questi ultimiperò sono cambiate le cose e anche l’Italia deve iniziarsi a preoccupare dell’andamento ondivago delle precipitazioni, soprattutto di quelle nevose. Quindi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Acqua, Rixi: 'Investiremo 3 mld in prossimi cinque anni' - ledicoladelsud : Acqua, Rixi: “Investiremo 3 mld in prossimi cinque anni” - News24_it : Acqua, Rixi: 'Investiremo 3 mld in prossimi cinque anni' - fisco24_info : Acqua, Rixi: 'Investiremo 3 mld in prossimi cinque anni': (Adnkronos) - Il viceministro: 'Governo sta investendo pe… - Andrea_V_73 : '#Rixi e #Piano “blindano” le riparazioni navali. #Bucci: “Acqua nei canali del Waterfront entro il 15 maggio”' Fab… -

Oggi l'torna ad essere al centro, così come lo sono i costr mari, un elemento preziosissimo e ... dice ancoraOggi l'torna ad essere al centro, così come lo sono i costr mari, un elemento preziosissimo e ... dice ancora... come quando il vice ministrolo porta a passeggio in centro storico per avvantaggiarsi sulla ...di somma urgenza che hanno trasformato il Misa in un canale per il rapido smaltimento dell'che ...

Acqua, Rixi: "Investiremo 3 mld in prossimi cinque anni" Entilocali-online

Oggi l’acqua torna ad essere al centro ... di utilizzarlo in maniera corretta e di poterlo conservare sul proprio territorio”, dice ancora Rixi.Nella giungla della gestione del post alluvione Senigallia, o per meglio dire il Sindaco Olivetti è pronto alla competizione con i comuni di 1000 abitanti per fare personalmente bella figura, come ...