Acqua per tutti entro il 2030. L’auspicio delle Nazioni unite (Di mercoledì 22 marzo 2023) All’inizio è stato Talete di Mileto, il primo filosofo della storia del pensiero occidentale, vissuto in Grecia tra il VII e il VI secolo prima di Cristo, a identificare nell’Acqua il principio della vita da cui tutte le cose avrebbero avuto origine. Poi Empedocle, vissuto ad Agrigento nel V secolo, sviluppò la teoria dei quattro elementi (aria, Acqua, terra e fuoco). Aristotele (IV secolo a.C.) ai quattro elementi del mondo terrestre aggiunse l’etere, l’essenza del mondo celeste, eterno e immutabile. Secondo alcuni racconti mitologici ogni elemento sarebbe animato da uno spirito che l’alchimista svizzero Paracelso, nel XVI secolo, identificò nelle Salamandre per il fuoco, nelle Ondine per l’Acqua, nelle Silfidi per l’aria e negli Gnomi per la terra. Solo nel Settecento. Questi quattro elementi, in fisica, sono associati agli stati ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) All’inizio è stato Talete di Mileto, il primo filosofo della storia del pensiero occidentale, vissuto in Grecia tra il VII e il VI secolo prima di Cristo, a identificare nell’il principio della vita da cui tutte le cose avrebbero avuto origine. Poi Empedocle, vissuto ad Agrigento nel V secolo, sviluppò la teoria dei quattro elementi (aria,, terra e fuoco). Aristotele (IV secolo a.C.) ai quattro elementi del mondo terrestre aggiunse l’etere, l’essenza del mondo celeste, eterno e immutabile. Secondo alcuni racconti mitologici ogni elemento sarebbe animato da uno spirito che l’alchimista svizzero Paracelso, nel XVI secolo, identificò nelle Salamandre per il fuoco, nelle Ondine per l’, nelle Silfidi per l’aria e negli Gnomi per la terra. Solo nel Settecento. Questi quattro elementi, in fisica, sono associati agli stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : La comunità internazionale deve lavorare insieme per garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienici per tutti,… - Adnkronos : 245 litri d’acqua al giorno, 30 solo per lavarsi i denti o 50 per farsi una doccia: ecco quanta acqua spreca ogni i… - GassmanGassmann : Naturalmente, come ogni anno, in previsione della siccità estiva, tutte le amministrazioni locali e nazionali, hann… - fattoquotidiano : Merano, vandali allagano la scuola con 65mila litri d’acqua: “Almeno 15 giorni per asciugare” - RDenigro : @RaiNews La Corte Penosa Internazionale dell’aia ha spiccato mandato d’arresto dell’Umanitá per crimini contro l’acqua -