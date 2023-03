Acqua: in Italia ne beviamo ancora troppa in bottiglia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si usa poco quella del rubinetto, con la conseguente produzione di enormi quantità di plastica. E nemmeno le nuove regole del governo spingono per cambiare le abitudini Leggi su wired (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si usa poco quella del rubinetto, con la conseguente produzione di enormi quantità di plastica. E nemmeno le nuove regole del governo spingono per cambiare le abitudini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Salgono le temperatura e diminuiscono le piogge. La situazione peggiore in Italia è nel nord est dove sono possibil… - Greenpeace_ITA : L'indagine condotta in Italia da @radarzine tocca un nervo scoperto su cui le autorità nazionali da tempo hanno sce… - giulianomerlotw : Oggi è la giornata mondiale dell’#acqua. Una crisi senza precedenti quella idrica. L’Europa ha già sanzionato l’Italia per impianti obsoleti - ItaliaStartUp_ : Acqua: in Italia ne beviamo ancora troppa in bottiglia - Tancred63551087 : @Agenzia_Ansa In Spagna 10 miliardi di litri di acqua sono desalinificati, in Italia solo 40 milioni. Abbiamo i pol… -