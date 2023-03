Acqua | Giani | “Basta burocrazia per invasi e laghetti”

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 22 marzo 2023) "La messa a terra dei progetti del Pnrr per l'"consentirà di vivere un rinnovamento di quelle condotte che, sappiamo, si prestano con l'usura del tempo alla dispersione dell': ma per la Regione sarà anche il momento dell'impegno per riuscire a sciogliere i lacci burocratici che non ci consentono di realizzare, laghi,