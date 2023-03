Acqua, arriva il gemello digitale di Almaviva per reti più efficienti (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ in arrivo il gemello digitale di Almaviva che consentirà di combattere perdite e sprechi di Acqua della maggior parte delle reti idriche italiane. Un risparmio che consentirà di salvaguardare fino al 20% della risorsa Acqua. Ma non solo. Quando entro fine del 2023 saranno digitalizzati da Almaviva oltre 14mila chilometri di rete idrica del Paese, tra il gemello digitale della rete, le tecnologie sensoristiche e satellitari d’avanguardia si conterà anche un risparmio aggiuntivo nell’uso di energia fino a 0,4 KW/ora ed un contenimento delle emissioni di CO2 fino 110 grammi per ogni metro cubo d’Acqua. Insomma, nella Giornata mondiale dell’Acqua la parola d’ordine messa in campo da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ in arrivo ildiche consentirà di combattere perdite e sprechi didella maggior parte delleidriche italiane. Un risparmio che consentirà di salvaguardare fino al 20% della risorsa. Ma non solo. Quando entro fine del 2023 saranno digitalizzati daoltre 14mila chilometri di rete idrica del Paese, tra ildella rete, le tecnologie sensoristiche e satellitari d’avanguardia si conterà anche un risparmio aggiuntivo nell’uso di energia fino a 0,4 KW/ora ed un contenimento delle emissioni di CO2 fino 110 grammi per ogni metro cubo d’. Insomma, nella Giornata mondiale dell’la parola d’ordine messa in campo da ...

