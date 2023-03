Acilia | lo licenziano e dà fuoco al centro cinofilo in cui lavorava

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ostia– I Carabinieri della Stazione di Romahanno notificato un’ordinanza applicativa della misura dell’obbligo di presentazione alla PG, emessa il 16 marzo dal Tribunale di Roma, nei confronti di due uomini, perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di tentato incendio e di incendio doloso ai danni di unin via Giuseppe Molteni. Nel primo episodio, avvenuto la notte del 2 ottobre 2022, le fiamme, domate dai Vigili del, avevano danneggiato soltanto il vano di accesso e il tendone esterno del. Sul posto fu rinvenuto materiale accendi-del tipo “diavolina”. Nel secondo episodio, invece, la notte del 19 ottobre 2022, le fiamme danneggiarono la struttura delsenza, per fortuna, ...