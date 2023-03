Acea, nel 2022 a Roma le perdite d'acqua scese al 27% (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel 2022 a Roma le perdite di acqua sono scese al 27% rispetto a una media nazionale del 42%. E' il dato diffuso da Acea durante il convegno "Aquae: la Terra ha sete di azioni concrete", organizzato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nelledisonoal 27% rispetto a una media nazionale del 42%. E' il dato diffuso dadurante il convegno "Aquae: la Terra ha sete di azioni concrete", organizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AceaGruppo : Fabrizio Palermo, AD di #AceaGruppo, è intervenuto nel panel di apertura dei lavori ad #AQUAE per sottolineare come… - fisco24_info : Acea, nel 2022 a Roma le perdite d'acqua scese al 27%: Lanciata la campagna di sensibilizzazione 'Ogni goccia d'acq… - ansa_economia : Palermo (Acea), 'aumentare gli investimenti sull'acqua'. 'In Italia nel settore idrico un tema di struttura societa… - fisco24_info : Palermo (Acea), 'aumentare gli investimenti sull'acqua': 'In Italia nel settore idrico un tema di struttura societa… - tomlinsonxstar : Io cibo del catering di Renatone nazionale, l’acqua gratis del distributore dell’acea, i bagni del locale + musica… -