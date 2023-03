(Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “d'”, questo è il nome dellata dal Gruppoin occasione della Giornata Mondiale dell'2023. Il primo operatore idrico del Paese, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania, si propone con questadi diffondere a livello nazionale una cultura rispettosa della risorsa idrica, promuovendo comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha ospitato “AQUAE! World Water Day 2023”, un evento promosso dall'Università di Roma “Foro Italico” in partnership con. Tra i relatori Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di: “Il problema dell'è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Acea lancia la campagna “Ogni goccia d’acqua” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Ogni Goccia d’Acqua”, questo è il nome della campagna lanciata dal Gruppo ACEA in occasione del… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Acea lancia la campagna “Ogni goccia d’acqua” - - Italpress : Acea lancia la campagna “Ogni goccia d’acqua” - soldi365 : Acea lancia la campagna “Ogni goccia d’acqua” -

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2023, il Gruppo, primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania,'Ogni Goccia D'Acqua', una campagna volta a diffondere a ...... il Gruppo, primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania," Ogni Goccia D'Acqua ", una campagna volta a ...... il Gruppo, primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania," Ogni Goccia D'Acqua ", una campagna volta a ...

Acea lancia la campagna “Ogni goccia d'acqua” utilitalia.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ogni Goccia d’Acqua”, questo è il nome della campagna lanciata dal Gruppo ACEA in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023. Il primo operatore idrico del Paese, con oltre ...Roma, 22 mar. (askanews) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023, il Gruppo ACEA – primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, ...