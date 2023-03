Acea lancia campagna ‘Ogni Goccia D’Acqua’ per uso consapevole risorsa idrica (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023, il Gruppo Acea, primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania, lancia ‘Ogni Goccia D’Acqua’, una campagna volta a diffondere a livello nazionale una cultura rispettosa della risorsa idrica, promuovendo comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi. La campagna è stata annunciata dall’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, in occasione del convegno ‘Aquae: la Terra ha sete di azioni concrete’, organizzato dall’Università degli studi di Roma ‘Foro Italico’ e tenutosi oggi presso la Biblioteca Nazionale con l’obiettivo di avviare un confronto tra istituzioni, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2023, il Gruppo, primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania,, unavolta a diffondere a livello nazionale una cultura rispettosa della, promuovendo comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi. Laè stata annunciata dall’amministratore delegato di, Fabrizio Palermo, in occasione del convegno ‘Aquae: la Terra ha sete di azioni concrete’, organizzato dall’Università degli studi di Roma ‘Foro Italico’ e tenutosi oggi presso la Biblioteca Nazionale con l’obiettivo di avviare un confronto tra istituzioni, ...

