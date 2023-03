Accusa, falsi certificati per la patente: un ufficiale medico fra gli arrestati. Operazione tra Bari, Foggia, Taranto e Venezia Tredici misure cautelari (Di mercoledì 22 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata odierna, militari del Comando Compagnia Carabinieri P.M. A.M. di Bari stanno dando esecuzione a Bari, Foggia, Taranto e Venezia, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti (di cui 2 -un Tenente Colonnello medico dell’Aeronautica Militare e la sua collaboratrice- agli arresti domiciliari, 7 -titolari di autoscuole ed agenzie di pratiche auto- sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e 4 -anch’essi titolari di autoscuole ed agenzie- colpiti da divieto di esercitare la professione per dodici mesi), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica. Con tale ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata odierna, militari del Comando Compagnia Carabinieri P.M. A.M. distanno dando esecuzione a, a un’ordinanza applicativa dipersonali nei confronti di 13 soggetti (di cui 2 -un Tenente Colonnellodell’Aeronautica Militare e la sua collaboratrice- agli arresti domiciliari, 7 -titolari di autoscuole ed agenzie di pratiche auto- sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e 4 -anch’essi titolari di autoscuole ed agenzie- colpiti da divieto di esercitare la professione per dodici mesi), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica. Con tale ...

