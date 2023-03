Abraham-Juve, affare possibile? I bianconeri hanno una chance (Di mercoledì 22 marzo 2023) La stagione di Abraham, fino a questo momento, è decisamente sottotono; la Juventus sembra stia pensando all’attaccante inglese. Sette gol e cinque assist tra tutte le competizioni; la stagione di Abraham è lontana anni luce dalle aspettative di società e tifosi. Il centravanti, dopo aver conquistato l’anno scorso il popolo giallorosso a suon di gol, sta avendo un calco di rendimento piuttosto evidente. Abraham (Ansafoto)Il gioco della Roma sicuramente non aiuta le caratteristiche del centravanti; Abraham fa tanto lavoro per la squadra ma, in fase offensiva, viene servito decisamente poco. Al rientro dalla sosta, i giallorossi hanno assolutamente bisogno di ritrovare i gol del loro attaccante per sperare di raggiungere gli obiettivi prefissati. L’ultima parte di stagione rischia di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 marzo 2023) La stagione di, fino a questo momento, è decisamente sottotono; lantus sembra stia pensando all’attaccante inglese. Sette gol e cinque assist tra tutte le competizioni; la stagione diè lontana anni luce dalle aspettative di società e tifosi. Il centravanti, dopo aver conquistato l’anno scorso il popolo giallorosso a suon di gol, sta avendo un calco di rendimento piuttosto evidente.(Ansafoto)Il gioco della Roma sicuramente non aiuta le caratteristiche del centravanti;fa tanto lavoro per la squadra ma, in fase offensiva, viene servito decisamente poco. Al rientro dalla sosta, i giallorossiassolutamente bisogno di ritrovare i gol del loro attaccante per sperare di raggiungere gli obiettivi prefissati. L’ultima parte di stagione rischia di ...

