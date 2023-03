Abbigliamento contraffatto a San Giuseppe Vesuviano

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sorpreso un uomo con . Scoperto durante un controllo. Capi contraffatti in auto e a casa . Ieri mattina gli agenti del locale Commissariato era impegnati in un servizio di controllo del territorio. Hanno controllato un a vettura un via Muscettoli. All'esito della verifica hanno accertato che l'uomo a bordo della vettura aveva nel bagagliaio alcune buste contenenti complessivamente 62 capi direcanti marchi contraffatti di note griffe. I poliziotti hanno esteso le verifiche anche alla sua abitazione dove hanno trovato ulteriori 52 capi die 18 paia di scarpe. Hanno così denunciato un 35enne di origine marocchina. L'uomo dovrà rispondere di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.