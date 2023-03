“Abbiamo detto sì” | Laura Pausini a sorpresa pubblica la foto del suo matrimonio con Paolo Carta

(Di mercoledì 22 marzo 2023)si sono sposati. L’intenzione della coppia di pronunciare il fatidico sì era stata svelata solo poche settimane fa, nel momento in cui erano comparse lezioni, diffuse dal settimanale DiPiù, ma non si avevano certezze né sulla data né su dove si sarebbe svolta la cerimonia. Anzi, molti avevano ipotizzato che il periodo più probabile potesse essere giugno, poco prima della partenza del tour estivo della cantante, in cui saranno entrambi impegnati. E invece i due hanno colto tutti die hanno anticipato decisamente i tempi. È stata proprio l’artista a rendere noto quanto accaduto con unata sul suo profilo Instagram, scattata poco dopo il rito civile, avvenuto mercoledì 22 marzo 2023, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraPausini : Abbiamo detto “Sì' ?? Hemos dicho “Sí' ?? We said “I do” ?? Disemmos “Sim' ?? Nous avons dit “Oui' ?? - mirkonicolino : Gianluca #Ferrero, ha parlato a margine di un incontro con lo Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli: 'La… - rtl1025 : ?? Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Lo rende noto la stessa cantante di Solarolo che sui suoi profili so… - Matt85Mortal : RT @rtl1025: ?? Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Lo rende noto la stessa cantante di Solarolo che sui suoi profili social ha pub… - Matt85Mortal : RT @chetempochefa: “Abbiamo detto sì” - @LauraPausini si è sposata con Paolo Carta. Congratulazioni! -

Ma questo è un indice affidabile: comescritto con Nicola Lacetera su Il Mulino, la scelta ... " Elly Schlein hache chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ...... in cui scandiva la sua promessa di matrimonio, ha postato stamane sui suoi account una foto in abito da sposa insieme al neo marito, accompagnando la foto con la frase ''sì'' in più ...... 'Sul Recovery Fund lei ha: 'L'Italia esce in piedi, riconosco a Conte di essersi battuto'. ... Noi inveceimpedito che l'Italia si dissanguasse per le armi. Ora sappiamo che l'aspetta un ...

Laura Pausini, il matrimonio con Paolo Carta è realtà: “Abbiamo ... il Resto del Carlino

Al momento dell'annuncio abbiamo avuto pochissimi dettagli sulla produzione ... Vuole essere cinema e sono entusiasta di avere la possibilità di aiutarlo a realizzarsi", ha detto Spaihts in un ...Peculiarità da far valere evitando una omologazione che non avrebbe senso, proprio quando da più parti l'indicazione che prevale è quella di diversificare l'offerta". Lo ha detto la consigliera Chiara ...