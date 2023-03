Aaron Sorkin ha avuto un ictus a novembre: "Temevo di non riuscire più a scrivere" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo sceneggiatore Aaron Sorkin ha raccontato di aver avuto un ictus nel mese di novembre e di aver temuto di non poter più scrivere e lavorare per le conseguenze fisiche subite. Aaron Sorkin ha svelato di aver avuto un ictus nel mese di novembre, temendo persino di non riuscire più a scrivere. Lo sceneggiatore ha subito l'emergenza medica a causa di una pressione sanguigna talmente alta che i medici gli hanno detto che erano stupiti dal fatto che sia rimasto vivo. Tra le pagine del New York Times, si spiega quanto accaduto ad Aaron Sorkin: "Ha continuato a non riuscire a pronunciare bene le parole per un mese dopo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo sceneggiatoreha raccontato di averunnel mese die di aver temuto di non poter piùe lavorare per le conseguenze fisiche subite.ha svelato di averunnel mese di, temendo persino di nonpiù a. Lo sceneggiatore ha subito l'emergenza medica a causa di una pressione sanguigna talmente alta che i medici gli hanno detto che erano stupiti dal fatto che sia rimasto vivo. Tra le pagine del New York Times, si spiega quanto accaduto ad: "Ha continuato a nona pronunciare bene le parole per un mese dopo ...

