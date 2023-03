A Villa Amendola apre il punto Fai. Festa: “Il rispetto dell’ambiente e dei suoi luoghi” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino “Quest’anno per la 31^ edizione delle Giornate Fai, la delegazione di Avellino aprirà il Borgo di Fontanarosa e Gesualdo – ammette, Serena Giuditta, Capo delegazione Fai Avellino – Due luoghi straordinari ma di grande interesse per i cittadini di fuori regione. In questi due itinerari, di un’ora insieme agli apprendisti Ciceroni di scoprire la realtà”. “Presentiamo a Villa Amendola anche il primo punto Fai in città – afferma – E’ un luogo dove i giovani potranno incontrarsi, studiare il territorio. Siamo felici di ciò, ringraziamo all’amministrazione. Nel punto si potranno incontrare i volontari per organizzarci tutti insieme. Magari per organizzare anche altri aspetti del nostro territorio”. A prendere parte alla presentazione dell’edizione di quest’anno delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino “Quest’anno per la 31^ edizione delle Giornate Fai, la delegazione di Avellino aprirà il Borgo di Fontanarosa e Gesualdo – ammette, Serena Giuditta, Capo delegazione Fai Avellino – Duestraordinari ma di grande interesse per i cittadini di fuori regione. In questi due itinerari, di un’ora insieme agli apprendisti Ciceroni di scoprire la realtà”. “Presentiamo aanche il primoFai in città – afferma – E’ un luogo dove i giovani potranno incontrarsi, studiare il territorio. Siamo felici di ciò, ringraziamo all’amministrazione. Nelsi potranno incontrare i volontari per organizzarci tutti insieme. Magari per organizzare anche altri aspetti del nostro territorio”. A prendere parte alla presentazione dell’edizione di quest’anno delle ...

