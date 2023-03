"A una certa età...": Belen Rodriguez, come spiega l'assenza a Le Iene (Di mercoledì 22 marzo 2023) Belen Rodriguez è tornata alla conduzione de Le Iene dopo una breve assenza, che ovviamente non era passata inosservata. Anzi, i fan della showgirl argentina si sono subito preoccupati per lei, dato che non è stato precisato il motivo della sua assenza. La puntata di ieri, martedì 21 marzo, ha quindi segnato il ritorno di Belen al fianco del collega Max Angioni ed è iniziata proprio con un breve discorso dell'argentina. Pur non entrando nei dettagli, la showgirl ha voluto dare una rapida spiegazione della sua assenza, che era stata assorbita dalla presenza di Claudio Santamaria. Quest'ultimo si era limitato a dire che Belen non era presente per motivi di salute, ma niente per il quale preoccuparsi seriamente. E così ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023)è tornata alla conduzione de Ledopo una breve, che ovviamente non era passata inosservata. Anzi, i fan della showgirl argentina si sono subito preoccupati per lei, dato che non è stato precisato il motivo della sua. La puntata di ieri, martedì 21 marzo, ha quindi segnato il ritorno dial fianco del collega Max Angioni ed è iniziata proprio con un breve discorso dell'argentina. Pur non entrando nei dettagli, la showgirl ha voluto dare una rapidazione della sua, che era stata assorbita dalla presenza di Claudio Santamaria. Quest'ultimo si era limitato a dire chenon era presente per motivi di salute, ma niente per il quale preoccuparsi seriamente. E così ieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Una soluzione liberale permetterebbe la trascrizione dei figli di coppie omo e vieterebbe la gestazione per altri.P… - RomeoMJ : Ringrazio @MarcoGargini per l'immagine. Esplicativa di una certa narrazione - mirtamorta : credo fermamente che ad una certa età, quindi ad una certa maturità che a mio parere contraddistingue Micol, qualsi… - cirubit : @greygooseonice @squopellediluna La quantità di uranio presente in quelle armi è bassa ed è pericolosa 'solo' sui m… - Alfi1946 : @Virna25marzo Idee poche e ben confuse, comunque dimostra una certa coerenza???????? -