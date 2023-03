A sorpresa Zelensky visita i soldati al fronte di Bakhmut. 'Risponderemo ai russi colpo su colpo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla… - ilgiornale : Il presidente ucraino ha visitato (a sorpresa) la linea del fronte nei pressi di Bakhmut, la località nell'est del… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla Poloni… - giovamartinelli : Il presidente ucraino, Volodymyr #Zelensky, è andato a sorpresa a visitare il fronte orientale vicino a #Bakhmut do… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla Poloni… -

- 'La città è in piedi, le forze di difesa tengono' scrive lo staff del presidente. Nuovo attacco russo a Zaporizhzhia: un missile colpisce due edifici civili, un morto e almeno 32 feritiDopo aver incontrato i militari ucraini al fronte vicino Bakhmut,è arrivato aanche a Kharkiv dove ha consegnato un premio onorario al sindaco Igor Terekhov e postato il discorso ...E quella di Volodymyr, che ha fatto una visita aai soldati nei pressi di Bakhmut, la città che da mesi Mosca prova senza successo a conquistare e dove " secondo l'intelligence ...

Zelensky al fronte: da Russia "ferocia bestiale". Droni russi sulla regione di Kiev, almeno 4 morti - Aiea: a Zaporizhzhia rischio disconnessione centrale da linea elettrica - Aiea: a Zaporizhzhia rischio disconnessione centrale da linea elettrica RaiNews

Scontro totale nella sfida in corso tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelensky non usa mezzi termini e risponde agli attacchi del Cremlino promettendo risposte puntuali e continuative. «Risponderemo ...Zelensky è andato in visita a sorpresa sul fronte orientale vicino a Bakhmut dove da tempo truppe ucraine e russe si scontrano duramente per il controllo della città. In un messaggio postato sui ...