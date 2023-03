“A Napoli la stampa aiuta la squadra e rende tutto più favorevole”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Carlo Jacomuzzi dichiara che alalapiùper i ragazzi di Spalletti Carlo Jacomuzzi analizza la stagione del. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il presidente dell’AssOsservatori dichiara: “Il ct Mancini si sta pndo da solo l’ausilio che non gli arrivi dai club. Oramai anche nelle primavere ci sono solo stranieri, ma dovremore il nostro calcio a coltivare talenti italiani. I talenti ci sono, ma facciamo fatica a scovarli. La Premier su Lobotka e Osimhen? Farebbero la differenza anche lì, forse solo lo slovacco dovrebbe lavorare più sull’immediatezza del proprio gioco. Osimhen non avrà alcuna difficoltà ad adattarsi in un calcio come quello inglese ...

Stando a quanto riportato dalla stampa francese, il PSG avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Tutti vogliono Victor Osimhen.Il direttore del PSG, Luis Campos, in questo fine ...E poi il Napoli vive un clima sereno come pochi, con la stampa che aiuta e rende tutto ancora più favorevole. Se facciamo l'esempio sul caso Leao, non possiamo paragonare le cose. I giochi di potere ...