A Milano è febbre Champions: "Batteremo il Napoli, la semifinale è nostra" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milan-Napoli in Champions League: Fervore rossonero, record di vendita biglietti e attese per una notte europea da non perdere. Milano è in fibrillazione per la Champions League: "Batteremo il Napoli, la semifinale è nostra". Nonostante lo stop in campionato, i tifosi rossoneri sono entusiasti per la sfida contro il Napoli in Champions League. Il Milan, che ha più di 41.500 abbonati, ha venduto 14mila tagliandi in tre ore, dimostrando la sua passione per le notti europee. La caccia al biglietto è già iniziata e il club sta valutando se aprire la vendita libera. L'attesa per la Champions cresce, e non è detto che la vendita libera sia aperta. Dipende dall'esito della fase dedicata ai possessori della ...

