A Milano corteo antimafia che diventa passerella per Schlein. E la nota scrittrice disse: mancava il governo… (Di mercoledì 22 marzo 2023) La piazza di ieri a Milano, dove Elly Schlein e don Luigi Ciotti si sono abbracciati, come sottolinea oggi il cronista in estasi della Stampa, era studiata appositamente per fare da cornice al debutto della nuova segretaria dem su un terreno da sempre privilegiato della retorica di sinistra: l’antimafia. Il corteo era promosso da Libera, rete di associazioni antimafia di sinistra, in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Date un occhio ai partecipanti: il segretario della Cgil Maurizio Landini, l’ex candidato al vertice dei dem Gianni Cuperlo, l’ex presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi e il primo cittadino meneghino Giuseppe Sala. Da lì, per intenderci, don Ciotti ci ha spiegato che il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) La piazza di ieri a, dove Ellye don Luigi Ciotti si sono abbracciati, come sottolinea oggi il cronista in estasi della Stampa, era studiata appositamente per fare da cornice al debutto della nuova segretaria dem su un terreno da sempre privilegiato della retorica di sinistra: l’. Ilera promosso da Libera, rete di associazionidi sinistra, in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Date un occhio ai partecipanti: il segretario della Cgil Maurizio Landini, l’ex candidato al vertice dei dem Gianni Cuperlo, l’ex presidente della Commissione parlamentareRosy Bindi e il primo cittadino meneghino Giuseppe Sala. Da lì, per intenderci, don Ciotti ci ha spiegato che il ...

