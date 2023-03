A Grimaldi e Minoan il 67% del porto greco d Igoumenitsa

(Di mercoledì 22 marzo 2023) È stato firmato questa mattina l’accordo tra Hellenic Republic Asset Development Fund (Hradf), fondo che si occupa della gestione e della privatizzazione dei porti e di altri beni pubblici in Grecia e membro di Growthfund – The National Fund of Greece) e la joint venture costituita dalle societàEuromed Spa,Lines Sa. e Investment Construction Commercial And Industrial Sa (Ekev Sa), per l’acquisto di una quota di maggioranza del 67% del capitale sociale dellaPort Authority (Ipa Sa) per un prezzo totale di 84,17 milioni di euro. Alla cerimonia della firma, che si è svolta presso la sede di Hradf, hanno partecipato, tra gli altri, il Ministrodelle Finanze, Christos Staikouras, il Ministrodegli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Ioannis Plakiotakis, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mess_Marittimo : La joint venture costituita da Grimaldi Euromed S.p.A., Minoan Lines S.A. e Investment Construction Commercial And… - TORREDAMARE : Firmato da Grimaldi e Minoan l’acquisto del 67% dell’Autorità portuale di Igoumenitsa - TORREDAMARE : Piani ambiziosi per Grimaldi Lines e Minoan Lines in Grecia. -

...della gestione e della privatizzazione dei porti e di altri beni pubblici (Hellenic Republic Asset Development Fund) e la joint venture costituita dalle societàEuromed S.p. A.,Lines ...... chi lo desidera potrà effettuare entro il 31 marzo 2023 un viaggio di andata e ritorno a bordo delle naviLines,Lines e Trasmed GLE in servizio tra Italia, Spagna e Grecia, previa ...L'offerta è valida su tutte le linee marittimeLines eLines che collegano la Grecia all'Italia: Brindisi - Patrasso, Brindisi - Igoumenitsa, Brindisi - Corfù, Ancona - ...

Firmato da Grimaldi e Minoan l’acquisto del 67% dell’Autorità portuale di Igoumenitsa shippingitaly.it

e la joint venture costituita dalle società Grimaldi Euromed S.p.A., Minoan Lines S.A. e Investment Construction Commercial And Industrial S.A. (EKEV SA), per l’acquisto di una quota di maggioranza ...Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), a member company of GROWTHFUND-The National Fund of Greece, on Tuesday, announced the signing of the share purchase agreement ...